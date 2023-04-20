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Нападающий "Спартака" Бальде назвал игрока "Монако" Головина суперталантливым

Сенегальский нападающий московского "Спартака" Кейта Бальде поделился мнением о российском полузащитнике "Монако" Александре Головине. Футболисты вместе выступали за французский клуб.

Форвард «Спартака» Бальде об игроке сборной РФ: мой большой друг, люблю его сильно!
©  FC Spartak Moscow/YouTube

"Алекcандр Головин — мой большой друг, уважаю его, много c ним общаюcь, люблю его cильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейcких топ-клубах. Я наблюдал за его прогрессом в "Монако", он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек", — цитирует Бальде "РБ Спорт".

В текущем сезоне 26-летний Головин провел за "Монако" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги "Акрон" из Тольятти выбил "Спартак" из розыгрыша Кубка России.

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