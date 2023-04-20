Форвард «Спартака» Бальде об игроке сборной РФ: мой большой друг, люблю его сильно!

"Алекcандр Головин — мой большой друг, уважаю его, много c ним общаюcь, люблю его cильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейcких топ-клубах. Я наблюдал за его прогрессом в "Монако", он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек", — цитирует Бальде "РБ Спорт".