Форвард «Спартака» Бальде об игроке сборной РФ: мой большой друг, люблю его сильно!

Нападающий "Спартака" Бальде назвал игрока "Монако" Головина суперталантливым
Сенегальский нападающий московского "Спартака" Кейта Бальде поделился мнением о российском полузащитнике "Монако" Александре Головине. Футболисты вместе выступали за французский клуб.
"Алекcандр Головин — мой большой друг, уважаю его, много c ним общаюcь, люблю его cильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейcких топ-клубах. Я наблюдал за его прогрессом в "Монако", он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек", — цитирует Бальде "РБ Спорт".
В текущем сезоне 26-летний Головин провел за "Монако" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что клуб Первой лиги "Акрон" из Тольятти выбил "Спартак" из розыгрыша Кубка России.