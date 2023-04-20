Месси посетил Диснейленд со своей семьёй

Отмечается, что форвард пытался скрыться, используя капюшон и иногда надевая маску. Однако поклонники узнали его жену Антонеллу и их детей. Позже Месси просили сделать совместную фотографию и дать автограф. Также вместе с семьёй аргентинца Диснейленд посетила семья его экс-партнёра по «Барселоне» — Сеска Фабрегаса.