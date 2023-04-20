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Умер чемпион Европы, экс-капитан «Барселоны» Фусте

Он провел за клуб более 400 игр.

Умер чемпион Европы, экс-капитан «Барселоны» Фусте
© Советский спорт

В Испании скончался бывший капитан «Барселоны» Жозеп Мария Фусте.

Как сообщает пресс-службы «сине-гранатовых», умер в возрасте 82 лет. Фусте играл на позиции полузащитника за »Барселона» с 1958 по 1972 годы. Всего он провел за каталонскую команду 406 матчей, в которых забил 117 голов.

Фусте дважды становился обладателем Кубка ярмарок (Кубка УЕФА). В составе национальной команды стал победителем ЧЕ-1964.

Жозеп Мария Покинул «Барселону» в 1972 году.

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