Умер чемпион Европы, экс-капитан «Барселоны» Фусте

Как сообщает пресс-службы «сине-гранатовых», умер в возрасте 82 лет. Фусте играл на позиции полузащитника за »Барселона» с 1958 по 1972 годы. Всего он провел за каталонскую команду 406 матчей, в которых забил 117 голов.