«Челси» хочет подписать вратаря дортмундской «Боруссии» Кобеля

Руководство «Челси» заинтересовано в подписании вратаря дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля, сообщает Bild.

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Ожидается, что голкипер «синих» Эдуар Менди, окончательно проигравший конкуренцию Кепе Аррисабалаге в текущем сезоне, покинет команду по окончании сезона в поисках постоянной игровой практики.

«Челси» на данный момент рассматривает варианты замены сенегальцу, и выбор синих упал на вратаря «Боруссии» и сборной Швейцарии Кобеля.

В сезоне-2022/23 25-летний Кобель провел 29 матчей за «Боруссию» во всех турнирах. В 12 из них он отстоял на ноль, а в 17 оставшихся пропустил 32 мяча.