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«Челси» хочет подписать вратаря дортмундской «Боруссии» Кобеля

Руководство «Челси» заинтересовано в подписании вратаря дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля, сообщает Bild.

«Челси» хочет подписать вратаря дортмундской «Боруссии» Кобеля
© Чемпионат.com

Ожидается, что голкипер «синих» Эдуар Менди, окончательно проигравший конкуренцию Кепе Аррисабалаге в текущем сезоне, покинет команду по окончании сезона в поисках постоянной игровой практики.

«Челси» на данный момент рассматривает варианты замены сенегальцу, и выбор синих упал на вратаря «Боруссии» и сборной Швейцарии Кобеля.

В сезоне-2022/23 25-летний Кобель провел 29 матчей за «Боруссию» во всех турнирах. В 12 из них он отстоял на ноль, а в 17 оставшихся пропустил 32 мяча.

Контракт 25-летнего голкипера со «шмелями» действует до 30 июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermrkt – € 35 млн.

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