«Реал» готов включить Диаса в сделку по трансферу Беллингема

На данный момент игрок выступает за дортмундскую "Боруссию".

Фото: Советский спорт Советский спорт

Мадридский «Реал» готов включить своего полузащитника Браима Диаса в сделку по переходу хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как пишет AS, «сливочные» не готовы выкладывать за футболиста сборной Англии 150 миллионов евро, которые немецкий клуб планирует выручить за него.