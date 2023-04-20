Защитник «Баварии» намекнул на уход из клуба

Я боец. Но если ситуация не изменится, то это не то, чего я хочу. И не то, чего я заслуживаю. Но еще слишком рано говорить о том, что произойдет летом. Порой в футболе всё происходит очень быстро», — приводит слова Мазрауи Bild.