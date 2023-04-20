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Защитник «Баварии» намекнул на уход из клуба

Правый защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи дал понять, что будет добиваться ухода из клуба, если не получит больше игрового времени, сообщает Bild.

Защитник «Баварии» намекнул на уход из клуба
© Чемпионат.com

«Я пробился в стартовый состав в первой половине сезона, показал, на что способен, и вернулся после перикардита. Теперь мне кажется, что обо мне забыли, пусть это и громко звучит.

Тухель пока здесь совсем недолго. Я думаю, что он хороший тренер. Он много разговаривает с игроками. Это хорошо. Мы с тренером обсудили мою точку зрения. Но это останется между нами.

Я боец. Но если ситуация не изменится, то это не то, чего я хочу. И не то, чего я заслуживаю. Но еще слишком рано говорить о том, что произойдет летом. Порой в футболе всё происходит очень быстро», — приводит слова Мазрауи Bild.

25-летний марокканец был подписан мюнхенцами на правах свободного агента в июле 2022 года. Ранее он выступал на протяжении четырёх сезонов в составе амстерданского «Аякса».

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