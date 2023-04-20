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Канчельскис сообщил, что ведет переговоры с европейским клубом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сообщил «Матч ТВ», что ведет переговоры с европейским клубом по возобновлению тренерской карьеры.

Канчельскис сообщил, что ведет переговоры с европейским клубом
© Матч ТВ

Ранее Канчельскис рассказывал «Матч ТВ», что имеет несколько вариантов продолжения карьеры на Ближнем Востоке — в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.

— У меня всё хорошо, всё потихоньку двигается. Недавно был в Киргизии, там есть несколько вариантов, которые заинтересованы в моей кандидатуре. Еще есть пару клубов, один европейский, с которым сейчас ведем диалог. Скоро концовка сезона и клубам нужны перемены, перестройки. Поэтому надеемся, что всё получится. Агенты работают, ведут переговоры. Торопиться не надо, — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

Последним клубом в тренерской карьере 54 летнего Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор», который он покинул в 2020 году.

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