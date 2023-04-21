"Зенит" предпринял еще одну попытку уговорить Кузяева продлить контракт

Сине-бело-голубые хотят продлить соглашение с игроком, но его агенты уверены, что у футболиста есть привлекательные варианты продолжения карьеры в европейских чемпионатах, потому Кузяев хочет выступать за рубежом. Предстоящим летом завершится срок действия контракта Кузяева с "Зенитом", и футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента. При этом "Зенит" готов продлить соглашение с игроком, если тот не сможет найти себе новую команду в Европе.