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"Зенит" предпринял еще одну попытку уговорить Кузяева продлить контракт

Руководство петербургского "Зенита" в начале апреля провело новый раунд переговоров с представителями полузащитника Далера Кузяева по поводу подписания нового контракта, сообщает Metaratings.ru.

"Зенит" предпринял еще одну попытку уговорить Кузяева продлить контракт
© Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сине-бело-голубые хотят продлить соглашение с игроком, но его агенты уверены, что у футболиста есть привлекательные варианты продолжения карьеры в европейских чемпионатах, потому Кузяев хочет выступать за рубежом. Предстоящим летом завершится срок действия контракта Кузяева с "Зенитом", и футболист может перейти в другой клуб на правах свободного агента. При этом "Зенит" готов продлить соглашение с игроком, если тот не сможет найти себе новую команду в Европе.

Ранее сообщалось, что Кузяев приостановил переговоры о новом контракте с "Зенитом" из-за желания уехать в Европу. Приоритетом игрока являются чемпионаты топ-5. В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 19 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив пять голов. Ранее главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о возможной реформе Российской премьер-лиги, в частности введении плей-офф или третьего круга с групповым раундом.

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