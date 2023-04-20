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ЦСКА потерял более миллиарда рублей в 2022 году

Чистый убыток столичного ЦСКА по итогам прошлого года составил 1,17 млрд рублей. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на финансовую отчетность клуба.

ЦСКА потерял более миллиарда рублей в 2022 году
© РИА Новости

Выручка клуба по итогам 2022 года составила 5,37 млрд, что на 25% выше результата 2021 года.

Себестоимость продаж в прошлом году составила 6,67 млрд рублей, прочие расходы — 4,78 млрд рублей.

Расходы, которые были осуществлены на регистрацию игроков, сократились до 894,8 млн рублей — на 36,8% по сравнению с 2021 годом.

У клуба также имеется задолженность по заработной плате, она составляет 174,8 млн рублей.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертую строчку, имея в своем активе 44 очка за семь туров до финиша чемпионата.

Ранее бывший полузащитник сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в 2023 году.

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