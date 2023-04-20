«Ювентусу» вернули 15 очков в турнирной таблице

«Ювентусу» отменили наказание по делу о финансовых махинациях
Итальянскому футбольному клубу «Ювентус» отменили наказание по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщается в Twitter Football Italia.
По информации источника, гарантийная коллегия CONI удовлетворила апелляцию команды. Отмечается, что туринцам вернули 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом решение отменено до нового судебного разбирательства.
Таким образом, на данный момент «Ювентус» располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. В активе команды 59 очков.
21 января Суд Федерации футбола Италии (FIGC) наказал «Ювентус» по делу о финансовых махинациях. Команду лишили 15 очков в чемпионате Италии.
В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.