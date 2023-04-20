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«Ювентусу» отменили наказание по делу о финансовых махинациях

Итальянскому футбольному клубу «Ювентус» отменили наказание по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщается в Twitter Football Italia.

«Ювентусу» вернули 15 очков в турнирной таблице
© Lenta.ru

По информации источника, гарантийная коллегия CONI удовлетворила апелляцию команды. Отмечается, что туринцам вернули 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом решение отменено до нового судебного разбирательства.

Таким образом, на данный момент «Ювентус» располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. В активе команды 59 очков.

21 января Суд Федерации футбола Италии (FIGC) наказал «Ювентус» по делу о финансовых махинациях. Команду лишили 15 очков в чемпионате Италии.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

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