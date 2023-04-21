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Кечинов назвал Рыбуса балластом «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о слухах по поводу возможного расторжения контракта красно-белых с польским игроком Мацеем Рыбусом. По мнению Кечинова, этот футболист является балластом для «Спартака».

Кечинов назвал балласт «Спартака»
© Чемпионат.com

«Я уже забыл, когда последний раз Рыбус выходил на поле. Плюс он уже возрастной футболист. Если бы он выходил играть хотя бы через матч, то его можно было оставить в команде. Мацей мог бы помочь своим опытом молодёжи. Но он вообще уже не играет, такие футболисты — балласт. С Рыбусом надо расставаться.

Воспитание молодых, наверное, больше зависит от Джикии, Промеса, тех ребят, которые постоянно играют. Опытные футболисты должны показывать молодым всё на поле. А когда ты сам не играешь, советы твои хороши, но надо показывать всё на деле, собственным примером», — приводит слова Кечинова Metaratings.

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