Определились три полуфиналиста Лиги Европы сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В 1/2 финала вышла испанская «Севилья», одержавшая разгромную домашнюю победу над английским «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Счет на восьмой минуте встречи после ошибки игроков соперника открыл нападающий Юссеф Эн-Несири. На 47-й минуте преимущество увеличил защитник Лоик Баде. На 81-минуте Эн-Несири сделал дубль. Первый матч завершился вничью — 2:2.

Также в полуфинал прошли туринский «Ювентус», по сумме двух встреч оказавшийся сильнее португальского «Спортинга», и немецкий «Байер», выбивший бельгийский «Юнион». Нидерландский «Фейеноорд» и итальянская «Рома» борются за последнюю путевку в дополнительное время.