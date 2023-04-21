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Определились три полуфиналиста Лиги Европы

Определились три полуфиналиста Лиги Европы сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Определились три полуфиналиста Лиги Европы
© Reuters

В 1/2 финала вышла испанская «Севилья», одержавшая разгромную домашнюю победу над английским «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Счет на восьмой минуте встречи после ошибки игроков соперника открыл нападающий Юссеф Эн-Несири. На 47-й минуте преимущество увеличил защитник Лоик Баде. На 81-минуте Эн-Несири сделал дубль. Первый матч завершился вничью — 2:2.

Также в полуфинал прошли туринский «Ювентус», по сумме двух встреч оказавшийся сильнее португальского «Спортинга», и немецкий «Байер», выбивший бельгийский «Юнион». Нидерландский «Фейеноорд» и итальянская «Рома» борются за последнюю путевку в дополнительное время.

Финал Лиги Европы-2023 пройдет 31 мая. Матч состоится в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА.

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