РПЛ вошла в топ-3 лиг мира по частоте назначаемых пенальти

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг национальных лиг по частоте пенальти, назначаемых судьями. В учет брались данные с 1 января 2020 года по апрель 2023 года среди 75 лиг по всему миру.

Российская Премьер-Лига заняла третье место в списке с показателем — пенальти каждые 187 минут игры.

Возглавляет список египетская Премьер-лига — пенальти каждые 172 минуты. На втором месте значится профессиональная лига Саудовской Аравии (каждые 178 минут). Средний показатель по всем лигам мира составил 271 минуту.