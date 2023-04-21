РПЛ вошла в топ-3 лиг мира по частоте назначаемых пенальти
Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг национальных лиг по частоте пенальти, назначаемых судьями. В учет брались данные с 1 января 2020 года по апрель 2023 года среди 75 лиг по всему миру.
Российская Премьер-Лига заняла третье место в списке с показателем — пенальти каждые 187 минут игры.
Возглавляет список египетская Премьер-лига — пенальти каждые 172 минуты. На втором месте значится профессиональная лига Саудовской Аравии (каждые 178 минут). Средний показатель по всем лигам мира составил 271 минуту.
Матчи чемпионата России проходят на телеканалах холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.