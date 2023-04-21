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1 час назад

Марио Фернандес расторг контракт с бразильским клубом

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, выступавший на правах аренды за «Интернационале», решил расторгнуть контракт с бразильской командой. Об этом сообщается на сайте клуба.

Защитник московского ЦСКА расторг контракт с бразильским клубом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Интернационале» подчеркнули, что игрок решил уйти по личным причинам. По условиям соглашения, бразильский клуб получит компенсацию.

В декабре прошлого года ЦСКА объявил, что защитник возвращается на поле и будет выступать в Бразилии. В команде не стали возражать против желания игрока еще один год провести на родине, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном. Соглашение игрока с «Интернасьоналом», выступающим в Высшей лиге Бразилии, было рассчитано до конца 2023 года. Он провел за команду пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат России. С 2017 года привлекался к матчам за сборную России. В ее составе дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Футбол,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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