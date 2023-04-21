Защитник московского ЦСКА расторг контракт с бразильским клубом

В декабре прошлого года ЦСКА объявил, что защитник возвращается на поле и будет выступать в Бразилии. В команде не стали возражать против желания игрока еще один год провести на родине, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном. Соглашение игрока с «Интернасьоналом», выступающим в Высшей лиге Бразилии, было рассчитано до конца 2023 года. Он провел за команду пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.