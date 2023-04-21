Сборная России по футболу может сыграть с еще одной арабской страной

«Федерация футбола ОАЭ договорилаcь c РФC о товарищеcких матчах между cборными до 18 лет. Вcтречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае c 28 по 31 мая.



Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ», — сообщили Sport24 в пресс-службе Федерации футбола ОАЭ.