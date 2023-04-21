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8 минут назад

«Однажды я это сделаю». Неймар пообещал вернуться в «Сантос»

Чемпионат.com

Нападающий французского «ПСЖ» Неймар посетил матч «Сантоса» и пообещал однажды вернуться в родной бразильский клуб.

Неймар пообещал вернуться в «Сантос»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Так приятно вернуться домой спустя почти 10 лет. К сожалению, была ничья, я хотел победы и пришёл поддержать «Сантос». Мне было приятно ощутить любовь болельщиков. Это клуб, который открыл свои двери для меня и открыл меня миру. Я мечтаю вернуться сюда. Однажды я это сделаю», — приводит слова Неймара UOL.

«Сантос» — родной клуб Неймара, в нём он начинал свою профессиональную карьеру игрока.

Неймар восстанавливается после тяжёлой травмы связок коленного сустава. Сейчас футболист находится в родной Бразилии, однако, по сообщениям СМИ, должен вернуться в расположение «ПСЖ» к концу апреля.

Футбол,
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