Роналду не станут наказывать за непристойный жест

Дисциплинарный и этический комитет Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал рассматривать эпизод с непристойным жестом португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Напомним, после поражения в матче с «Аль-Хилялем» в 25-м туре чемпионата страны Роналду схватил себя за пах, уходя в подтрибунное помещение, в ответ на скандирования болельщиками хозяев имени аргентинского нападающего Лионеля Месси.

После этого саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед заявил, что намерен обратиться в прокуратуру страны с требованием об аресте и депортации футболиста. В «Аль-Насре» заявили, что показавшийся непристойным жест Роналду был связан с повреждением.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года. В 13 матчах за клуб во всех турнирах он забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.