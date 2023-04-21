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Фанаты «Зенита» раскритиковали клуб из-за его поведения после введения Fan ID

Болельщики «Зенита» опубликовали видеоролик, направленный против Fan ID. В нём активные болельщики сине-бело-голубых осудили поведение клуба.

Фанаты «Зенита» раскритиковали клуб из-за его поведения после введения Fan ID
© Betassist

Ролик появился на канале «Ландскроны» — объединения фанатов санкт-петербургской команды.

«Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» — Говорится в самом начале видеоклипа.

В ролике демонстрируется «Вираж», фанатский сектор «Газпром Арены», на котором клуб после бойкота фанатов разместил сцену для выступления приглашённых артистов.

В завершении видео на фоне трибун «Газпром Арены» появляется лозунг Stop Fan ID.

Отметим, что после введения Fan ID кратно снизилась посещаемость матчей РПЛ. Активные фанаты российских клубов объявили бойкот матчей, на которых используется данная система, а обычные болельщики в большинстве своём также критикуют Fan ID из-за сложностей с его оформлением.

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