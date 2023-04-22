$81.49-0.1389.35-0.11

«Бавария» проиграла «Майнцу» в матче чемпионата Германии

Мюнхенская «Бавария» потерпела поражение от «Майнца» в выездном матче 29 го тура чемпионата Германии по футболу.

«Бавария» проиграла «Майнцу» в матче чемпионата Германии
© globallookpress.com

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Людовик Ажорк, Леандро Баррейро и Аарон Мартин. У гостей отличился Садио Мане.

Берлинская «Герта» в первом матче после отставки Сандро Шварца с поста главного тренера уступила дома бременскому «Вердеру» — 2:4. У победителей хет трик оформил Марвин Дукш.

В других матчах дня «Кельн» в гостях победил «Хоффенхайм» — 3:1, «Вольфсбург» на выезде разгромил «Бохум» — 5:1.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 59 очков, второй идет дортмундская «Боруссия» (57), которая имеет матч в запасе. «Майнц» (45) располагается на шестой строчке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий