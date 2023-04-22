«Бавария» проиграла «Майнцу» в матче чемпионата Германии

Мюнхенская «Бавария» потерпела поражение от «Майнца» в выездном матче 29 го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Людовик Ажорк, Леандро Баррейро и Аарон Мартин. У гостей отличился Садио Мане.

Берлинская «Герта» в первом матче после отставки Сандро Шварца с поста главного тренера уступила дома бременскому «Вердеру» — 2:4. У победителей хет трик оформил Марвин Дукш.

В других матчах дня «Кельн» в гостях победил «Хоффенхайм» — 3:1, «Вольфсбург» на выезде разгромил «Бохум» — 5:1.