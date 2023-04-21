А «Аль-Наср» объяснил ситуацию с Криштиану травмой паха.

У Криштиану Роналду всё неплохо складывалось в Саудовской Аравии: безмерная любовь фанатов, скупающих футболки с его именем сотнями в день, возможности, данные ему руководством королевства за согласие переехать в местный чемпионат. Португалец отвечал на всё гостеприимство голами и фотографиями с фанатами, окружающими его порой на улицах Эр-Рияда, но идиллия во взаимоотношениях саудовцев с мировой звездой начала сыпаться, когда голы закончились. И окончательно рухнула, когда Роналду в очередной раз в карьере не смог справиться с критикой и сделал то, что в арабской стране вряд ли когда-либо простят: схватился за гениталии в ответ на выкрики фанатов.

В матче с «Аль-Хилялем» Роналду отметился лишь одним результативным действием – он схватил соперника за горло двумя руками и повалил на газон. Получилось в лучших традициях удушающих приёмов из мира единоборств, и арбитр Майкл Оливер, который по приглашению местной федерации прилетел в Саудовскую Аравию на этот матч, показал португальцу жёлтую карточку. «Аль-Наср» в итоге проиграл 0:2, остался на втором месте, отставая от «Аль-Иттихада», у которого есть игра в запасе, на три очка.

Роналду покидал поле под выкрики фанатов, которые скандировали «Месси! Месси! Месси!». Болельщики «Аль-Насра» выбрали такой способ, чтобы позлить португальца, который не смог помочь команде, потому что она имеет все шансы упустить титул. В ответ на это Криш схватился за промежность – этот момент попал на видео, которое моментально разлетелось по Сети.

И началось.

Инцидент попал в заголовки местных газет (действие называют «аморальным», «позорным» и «скандальным»), и его несколько часов освещала Action ya Dawri, самая популярная спортивная программа в королевстве.

После того как видео появилось в социальных сетях, адвокат Нуф бин Ахмед заявила, что подаст жалобу в прокуратуру Саудовской Аравии.

«Поведение Роналду считается преступлением, публично скандальным деянием и одним из преступлений, требующих ареста и депортации, если оно было совершено иностранцем. Поэтому мы подадим петицию в прокуратуру», – написала она.

Кроме того, Нуф бин Ахмед сказала, что обратится в Дисциплинарный и этический комитет Саудовской Аравии за равенством и применением закона к Роналду, как это случилось с игроком «Аль-Иттихада» Альхассаном Кейта, который после удаления плюнул в помощника арбитра в сезоне-2007/2008. Тогда Его Высочество принц Султан бин Фахд бин Абдель Азиз, генеральный президент по делам молодежи и президент Футбольной ассоциации Саудовской Аравии, принял решение одобрить рекомендации Дисциплинарного комитета и Профессионального комитета Футбольной ассоциации Саудовской Аравии, которые включали разрыв «Аль-Иттихадом» контракта с футболистом и запрет подписывать соглашения с каким-либо другим клубом в стране.

Клуб заявил, что Роналду получил травму паха в игре, Дисциплинарный и этический комитет федерации футбола тоже выступил, что наказания не будет, так как португалец просто показывал на повреждение в той области. При этом издание Goal.com. сообщило, что при рассмотрении инцидента комитет оценивал только видео от официального вещателя, а фанатские ролики из соцсетей – нет. По телевидению действительно не показали, как Роналду хватается за пах.

При этом в соцсетях болельщики разделились: одни пишут, что, несмотря на всю непристойность действия, эра, когда страна банила людей за что-то подобное, в прошлом. Кто-то же удивлён решением комитета не наказывать Роналду, потому что есть пример Кейта, которого вынудили покинуть страну после совершённого правонарушения. «Роналду неприкасаемый», «Роналду может делать, что хочет», «У него есть иммунитет быть неприкасаемым во всём, потому что это один из пунктов его контракта» – фанаты соревнуются в догадках.