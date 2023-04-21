В Кремле ответили на вопрос о письме Путину от футбольного клуба

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о письме президенту РФ Владимиру Путину от сотрудников футбольного клуба «Томь», пожаловавшихся на долги по зарплате. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, к сожалению, пока не видели, поэтому ничего не могу сказать», - сказал представитель Кремля.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники ФК «Томь» обратились к главе государства с просьбой помочь разобраться с долгами команды. Отмечалось, что работникам не выплачивают зарплаты. Общая сумма задолженности составляет порядка 27,5 млн рублей. Также речь идет об увольнениях и других проблемах клуба.