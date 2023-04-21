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В Кремле ответили на вопрос о письме Путину от футбольного клуба

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о письме президенту РФ Владимиру Путину от сотрудников футбольного клуба «Томь», пожаловавшихся на долги по зарплате. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о письме Путину от футбольного клуба
© РИА Новости

«Нет, к сожалению, пока не видели, поэтому ничего не могу сказать», - сказал представитель Кремля.

Ранее появилась информация о том, что сотрудники ФК «Томь» обратились к главе государства с просьбой помочь разобраться с долгами команды. Отмечалось, что работникам не выплачивают зарплаты. Общая сумма задолженности составляет порядка 27,5 млн рублей. Также речь идет об увольнениях и других проблемах клуба.

Напомним, чистый убыток клуба «Томь» за 2022 год составляет 199 млн рублей против 1 млн рублей прибыли годом ранее. При этом выручка ФК снизилась в 39,8 раза – с 323,3 млн рублей до 8,1 млн рублей, а кредиторская задолженность выросла до 163 млн рублей.

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