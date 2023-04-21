Клубы не обращались в ЭСК РФС после прошедших матчей Кубка России

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил «Матч ТВ», что клубы не отправили ни одного обращения в Экспертно судейскую комиссию по итогам последних матчей ФОНБЕТ Кубка России.

На этой неделе в Кубке России встречались ЦСКА и «Урал» (1:1) в финале Пути РПЛ, также прошли матчи «Акрон» — Спартак» (2:1) и «Краснодар» — Крылья Советов» (2:2, 3:0 — по пен.) во втором этапе полуфинала Пути регионов.

— Обращались ли клубы в ЭСК по итогам матчей Кубка России?

— Нет, обращений не было.

— В СМИ были сообщения, что ФК «Урал» направит обращение в ЭСК. Его не поступало?

— По состоянию на утро 21 апреля в адрес СК никаких обращений не поступало, а все спорные моменты всех матчей Кубка были оценены инспекторами и обсуждались департаментом судейства и департаментом инспектирования, — сказал Каманцев «Матч ТВ».