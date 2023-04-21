Семин: «Зенит» заслуженно выиграет золото чемпионата России

— Итоги сезона подводить еще рано, вся борьба впереди. Понятно, что сместить «Зенит» с первого места будет очень тяжело. Они провели сезон стабильнее всех и заслуженно станут чемпионами. Но борьба за серебро и бронзу чемпионата обещает быть очень интересной. ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Ростов» разыграют между собой места в тройке, — приводит слова Семина «РБ Спорт».