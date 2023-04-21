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«Зенит» заслуженно выиграет золото чемпионата России, считает Семин

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что петербургский «Зенит» заслуженно займет первое место в МИР Российской премьер лиге (РПЛ) по итогам сезона 2022/23.

Семин: «Зенит» заслуженно выиграет золото чемпионата России
© Матч ТВ

— Итоги сезона подводить еще рано, вся борьба впереди. Понятно, что сместить «Зенит» с первого места будет очень тяжело. Они провели сезон стабильнее всех и заслуженно станут чемпионами. Но борьба за серебро и бронзу чемпионата обещает быть очень интересной. ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Ростов» разыграют между собой места в тройке, — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Зенит» с 55 очками лидирует в турнирной таблице, «Ростов» (46 очков) идет вторым, «Спартак» (45) замыкает топ 3.Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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