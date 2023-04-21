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Обслужившая команду футболистов официантка получила 885 тысяч рублей чаевых

25-летняя официантка по имени Шанталь из города Мюнхен, Германия, получила 9,9 тысячи евро (885 тысяч рублей) чаевых от вратаря английского футбольного клуба «Бернли». Об этом сообщает The Sun.

Обслужившая команду футболистов официантка получила 885 тысяч рублей чаевых
© Lenta.ru

24-летний Ариянет Анан Мурич приехал с командой и друзьями в Мюнхен после того, как «Бернли» вышел в Английскую премьер-лигу. Он отдыхал в ночном клубе FIlmcasino, где его вместе с товарищами обслуживала Шанталь. Мурич угощал друзей, товарищей по команде и персонал и заказал 40 бутылок шампанского Dom Perignon, 10 бутылок шампанского Armand de Brignac и еще четыре бутылки игристого вина Moet & Chandon Nectar. Счет составил более 35,8 тысячи евро (3,1 миллиона рублей).

После вечеринки футболист оставил Шанталь щедрые чаевые в размере 9,9 тысячи евро (885 тысяч рублей). Официантка решила разделить деньги между коллегами.

«Я поделилась с вышибалами, диджеями, обслуживающим персоналом, даже уборщице я кое-что дала», — рассказывает она.

На свою долю от чаевых Шанталь купила пятимесячного щенка помеси французского бульдога и померанского шпица и назвала его Ролекс. По словам официантки, Мурич оказался очень приятным и доброжелательным гостем.

«Он создал хорошую атмосферу», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что в Австралии щедрый посетитель ресторана оставил официантке крупные чаевые и довел ее до слез. По словам девушки, ей потребовалось время, чтобы осознать произошедшее.

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