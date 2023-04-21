Обслужившая команду футболистов официантка получила 885 тысяч рублей чаевых

25-летняя официантка по имени Шанталь из города Мюнхен, Германия, получила 9,9 тысячи евро (885 тысяч рублей) чаевых от вратаря английского футбольного клуба «Бернли». Об этом сообщает The Sun.

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24-летний Ариянет Анан Мурич приехал с командой и друзьями в Мюнхен после того, как «Бернли» вышел в Английскую премьер-лигу. Он отдыхал в ночном клубе FIlmcasino, где его вместе с товарищами обслуживала Шанталь. Мурич угощал друзей, товарищей по команде и персонал и заказал 40 бутылок шампанского Dom Perignon, 10 бутылок шампанского Armand de Brignac и еще четыре бутылки игристого вина Moet & Chandon Nectar. Счет составил более 35,8 тысячи евро (3,1 миллиона рублей).

После вечеринки футболист оставил Шанталь щедрые чаевые в размере 9,9 тысячи евро (885 тысяч рублей). Официантка решила разделить деньги между коллегами.

«Я поделилась с вышибалами, диджеями, обслуживающим персоналом, даже уборщице я кое-что дала», — рассказывает она.

На свою долю от чаевых Шанталь купила пятимесячного щенка помеси французского бульдога и померанского шпица и назвала его Ролекс. По словам официантки, Мурич оказался очень приятным и доброжелательным гостем.

«Он создал хорошую атмосферу», — утверждает она.