«Зенит» готовится к игре с «Динамо» в РПЛ в полном составе

— Мы готовимся одинаково ко всем командам. Также работаем над своей игрой и компонентами, которые нужно улучшать. Все ребята, которые пропускали игры, готовятся к ближайшему матчу. У нас нет травмированных, все готовятся. Осталось сыграть так, как мы можем. Будет интересно. Более открытый футбол. Линия нападения? У каждого игрока бывают яркие моменты, более успешный год. Невозможно забивать в каждом матче большое количество мячей. Мы создаем много моментов и забиваем много голов, — сказал Семак в эфире программы «РецептТура» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.