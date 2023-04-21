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«Зенит» готовится к игре с «Динамо» в РПЛ в полном составе, заявил Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что петербургская команда в полном составе готовится к матчу 24 го тура МИР РПЛ против «Динамо».

«Зенит» готовится к игре с «Динамо» в РПЛ в полном составе
© Матч ТВ

Встреча пройдет 22 апреля в Санкт Петербурге. Прямую трансляцию игры покажут телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

— Мы готовимся одинаково ко всем командам. Также работаем над своей игрой и компонентами, которые нужно улучшать. Все ребята, которые пропускали игры, готовятся к ближайшему матчу. У нас нет травмированных, все готовятся. Осталось сыграть так, как мы можем. Будет интересно. Более открытый футбол. Линия нападения? У каждого игрока бывают яркие моменты, более успешный год. Невозможно забивать в каждом матче большое количество мячей. Мы создаем много моментов и забиваем много голов, — сказал Семак в эфире программы «РецептТура» на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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