Fan ID предлагают использовать только на играх сборной России

«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», – говорится в тексте документа.