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1 час назад

Fan ID предлагают использовать только на играх сборной России

Sports.ru

Fan ID предлагается использовать только на матчах сборной России.

Fan ID предлагают использовать только на играх сборной России
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом следует из документа, направленного в правительство РФ.

Ранее Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило предложения по упрощению системы.

«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», – говорится в тексте документа.

Как уточняет «Р-Спорт», речь идет о матчах с участием сборной России.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Агентство стратегических инициатив,Правительство РФ,
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