«Зенит» продлил победную серию в женской Суперлиге после матча с «Динамо»
Футболистки «Зенита» обыграли московское «Динамо» (2:0) в матче 6 го тура чемпионата России среди женских команд – Суперлиги.
Авторами мячей в составе петербургского клуба стали Габриэла Гживиньска и Елизавета Лазарева.
«Зенит» выиграл шестой матч кряду, набрал 18 очков из 18 возможных на старте чемпионата и возглавляет таблицу, опережая ЦСКА (15), имеющий матч в запасе. «Динамо с 8 очками – на 5 й позиции.
Матчи женской футбольной Суперлиги смотрите на телеканалах холдинга «Матч».