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«Зенит» продлил победную серию в женской Суперлиге после матча с «Динамо»

Футболистки «Зенита» обыграли московское «Динамо» (2:0) в матче 6 го тура чемпионата России среди женских команд – Суперлиги.

«Зенит» продлил победную серию в женской Суперлиге после матча с «Динамо»
© Матч ТВ

Авторами мячей в составе петербургского клуба стали Габриэла Гживиньска и Елизавета Лазарева.

«Зенит» выиграл шестой матч кряду, набрал 18 очков из 18 возможных на старте чемпионата и возглавляет таблицу, опережая ЦСКА (15), имеющий матч в запасе. «Динамо с 8 очками – на 5 й позиции.

Матчи женской футбольной Суперлиги смотрите на телеканалах холдинга «Матч».

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