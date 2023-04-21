Нападающий «Барселоны» приступил к тренировкам в общей группе после травмы

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны», сообщает пресс служба каталонской команды.

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Дембеле не принимал участия в матчах с 28 января из за травмы подколенного сухожилия.

25 летний Дембеле в нынешнем сезоне провел 28 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 7 голевых передач.