Анчелотти раскритиковал календарь матчей «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти критически оценил расписание матчей мадридского клуба в весенней части текущего сезона.
— Слишком тяжелый календарь, матчей очень много. Нам нужно следить за состоянием игроков, потому что они — самая важная часть футбола. Но каждый думает о себе: ФИФА, УЕФА и испанская лига.
Для футбола это не очень хорошо, всё должно измениться. Матчей, повторюсь, слишком много, — привело слова специалиста издание ESPN.
6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании, 9 мая клуб встретится с «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
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