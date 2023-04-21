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33 минуты назад

Зидан хочет возглавить «Ювентус», несмотря на возможное непопадание в еврокубки — СМИ

Матч ТВ

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус», сообщает RMC Sport.

Зидан хочет возглавить «Ювентус»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По данным источника, француз намерен посвятить себя только прогрессивному и долгосрочному проекту, даже несмотря на то что клуб не будет участвовать в еврокубках. «Ювентус», который сейчас возглавляет Массимилиано Аллегри, является для 50 летнего специалиста наиболее оптимальным вариантом.

Последним клубом в тренерской карьере Зидана был мадридский «Реал». Под руководством француза мадридский клуб трижды становился победителем Лиги чемпионов и дважды — чемпионата Испании, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Ранее туринскому клубу временно вернули 15 очков, отобранные в январе из за завышения трансферной стоимости футболистов для увеличения капитала, однако дело было передано в суд более высокой инстанции. «Ювентус» поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А, активе команды 59 очков. Также туринцы вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют со «Спортингом».

Прямые трансляции матчей чемпионата Италии и Лиги Европы смотрите на каналах холдинга «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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