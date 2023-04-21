В Госдуме обсудят возвращение продажи пива на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту 26 апреля обсудит вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе комитета.

По данным издания, речь идет о законопроектах «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» и «О физической культуре и спорте в РФ». В документе говорится о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских.

Главной причиной разработки документа стал «поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования детско-юношеского спорта» в сложившейся «непростой экономической обстановке».

Заседание по данному факту пройдет 26 апреля и начнется в 11:00. На него приглашены представители Минспорта, Минздрава, Минфина, МВД, Генпрокуратуры, Российского футбольного союза, Ассоциации футбольных клубов Мир — Российской премьер-лиги, Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, Единой лиги ВТБ, высшего совета Федерации регби России, футбольных клубов, среди которых «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Акрон».