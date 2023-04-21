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В Госдуме обсудят возвращение продажи пива на стадионах

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту 26 апреля обсудит вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе комитета.

В Госдуме обсудят возвращение продажи пива на стадионах
© РИА Новости

По данным издания, речь идет о законопроектах «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» и «О физической культуре и спорте в РФ». В документе говорится о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время матчей официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских.

Главной причиной разработки документа стал «поиск дополнительных внебюджетных источников финансирования детско-юношеского спорта» в сложившейся «непростой экономической обстановке».

Заседание по данному факту пройдет 26 апреля и начнется в 11:00. На него приглашены представители Минспорта, Минздрава, Минфина, МВД, Генпрокуратуры, Российского футбольного союза, Ассоциации футбольных клубов Мир — Российской премьер-лиги, Фонбет — Континентальной хоккейной лиги, Единой лиги ВТБ, высшего совета Федерации регби России, футбольных клубов, среди которых «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и «Акрон».

Напомним, что запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. С мая 2022 года власти Москвы в качестве эксперимента разрешили до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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