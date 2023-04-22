«Арсенал» в добавленное время вырвал ничью у «Саутгемптона»

Хозяева, уже к 14-й минуте уступавшие 0:2, ответили точными ударами в исполнении Габриэля Мартинелли, Мартина Эдегора и Букайо Саки.

Таким образом, «Арсенал» с 75 очками остался лидером в турнирной таблице, однако уже 23 апреля «Манчестер Сити» может сократить отставание от него до двух очков в случае победы над «Брайтоном».