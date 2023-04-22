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«Арсенал» в добавленное время вырвал ничью у «Саутгемптона»

В матче 32-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном».

«Арсенал» в добавленное время вырвал ничью у «Саутгемптона»
© Getty Images

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе гостей отличились Карлос Алькарас, бывший «канонир» Тео Уолкотт и Дуе Чалета-Цар.

Хозяева, уже к 14-й минуте уступавшие 0:2, ответили точными ударами в исполнении Габриэля Мартинелли, Мартина Эдегора и Букайо Саки.

Таким образом, «Арсенал» с 75 очками остался лидером в турнирной таблице, однако уже 23 апреля «Манчестер Сити» может сократить отставание от него до двух очков в случае победы над «Брайтоном».

«Святые» набрали 24 очка и остались на последней, 20-й строчке.

АПЛ

32-й тур

«Арсенал» (Лондон) - «Саутгемптон» - 3:3 (1:2)

Голы: Мартинелли, 20; Эдегор, 88; Сака, 90 - Алькарас, 1; Уолкотт, 14; Чалета-Цар, 66.

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