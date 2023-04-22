Роналду поздравил мусульман с праздником Ид мубарак

Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду через социальные сети поздравил мусульман с окончанием поста в месяц Рамадан и праздником Ид мубарак.

Рамадан — месяц обязательного поста для мусульман. В течение этого месяца по лунному календарю мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, существует ряд и других ограничений.