Роналду поздравил мусульман с праздником Ид мубарак
Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду через социальные сети поздравил мусульман с окончанием поста в месяц Рамадан и праздником Ид мубарак.
Рамадан — месяц обязательного поста для мусульман. В течение этого месяца по лунному календарю мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, существует ряд и других ограничений.
— Сосредоточен на подготовке к полуфиналу. Ид мубарак празднующим сегодня, — написал Роналду в соцсетях. — написал португалец.
«Аль-Наср» 24 апреля встретится с «Аль-Хилалем» в рамках полуфинала Кубка Короля.
38 летний Роналду провел за «Аль Наср» 11 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых забил 11 голов.