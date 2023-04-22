$81.49-0.1389.35-0.11

Натурализованный игрок «Зенита» сделал выбор между сборными России и Бразилии

1

Натурализованный форвард «Зенита» Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии. Его слова приводит РИА Новости.

Натурализованный игрок «Зенита» сделал выбор между сборными России и Бразилии
© РИА Новости

Футболист заявил, что не думает о выступлении за сборную России. Он отметил, что есть много талантливых и качественных российских атлетов, достойных играть за национальную команду.

«Игра за сборную Бразилии остается моей целью. Я уверен, что все зависит только от меня и от того, как я проявлю себя, выступая за клуб», — подчеркнул Клаудиньо.

О смене Клаудиньо гражданства на российское стало известно 24 февраля. Футболист, который выступает за «Зенит» с 2021 года, вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне он отметился тремя забитыми мячами и девятью результативными передачами во всех турнирах.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий