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1 час назад

Источник: «Зенит» начал искать замену Клаудиньо в Европе

Чемпионат.comиещё 1

Санкт-петербургский «Зенит» начал поиски футболиста на замену полузащитнику Клаудиньо на случай, если бразилец решит покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

Источник: «Зенит» начал искать замену Клаудиньо в Европе
Фото: ЧемпионатЧемпионат

По информации источника, «Зенит» готов потратить на потенциального новичка не более € 10 млн. Приоритетным регионом поиска нового футболиста является Европа.

26-летний Клаудиньо ранее заявил о готовности отработать свой контракт с «Зенитом» до истечения его срока. Соглашение бразильца с санкт-петербургским клубом рассчитано до 2027 года. Футболист защищает цвета «Зенита» с 2019 года. В феврале 2022 года Клаудиньо получил российское гражданство. В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Футбол,Зенит,
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