Источник: «Зенит» начал искать замену Клаудиньо в Европе

Санкт-петербургский «Зенит» начал поиски футболиста на замену полузащитнику Клаудиньо на случай, если бразилец решит покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

26-летний Клаудиньо ранее заявил о готовности отработать свой контракт с «Зенитом» до истечения его срока. Соглашение бразильца с санкт-петербургским клубом рассчитано до 2027 года. Футболист защищает цвета «Зенита» с 2019 года. В феврале 2022 года Клаудиньо получил российское гражданство. В составе «Зенита» он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.