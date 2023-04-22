Алдонин: для Дзюбы РПЛ - давно прочитанная книга

«Хочу увидеть победу ЦСКА, но с этим могут возникнуть сложности. «Локомотив» набрал хорошую форму, проиграл лишь «Зениту». Думаю, нас ждет очень интересный поединок. Дзюба – опытный футболист, который может доставить проблем защите ЦСКА. Его результативность меня не удивляет потому, что для него РПЛ — давно прочитанная книга. Он отлично адаптировался в «Локомотиве». Однако не нужно акцентировать внимание только на нем. В этой команде есть несколько качественных футболистов. Пиняев и Глушенков, например», — приводит слова Алдонина «Евро-Футбол.Ру».