Тихонов призвал не платить зарплаты российским футболистам

«Чтобы нам хорошо жилось в России, нам надо не врать, а говорить правду. В России на сегодняшний момент нет футбола, есть хоккей и дисциплина, лучшие игроки играют в НХЛ. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем.



А то у нас есть клубы, которые тратят по €300 млн, а результата нет», — приводит слова Тихонова Metaratings.