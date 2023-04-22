«Торино» обыграл «Лацио». Миранчук провёл весь матч в запасе

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Торино». Встреча закончилась победой «Торино» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Иван Илич, отличившись на 41-й минуте после передачи Николы Влашича. Российский полузащитник Алексей Миранчук попал в заявку на матч, но на поле не вышел. Отметим, что встреча команд в первом круге завершилась нулевой ничьей.