Экс-тренер "Спартака" Эмери установил рекорд в АПЛ

В субботу в рамках 32 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Астон Вилла" сыграла вничью с "Брентфордом" со счетом 1:1. Итоговый счет матча привел к тому, что команда Унаи Эмери установила рекорд лиги. "Астон Вилла" забила во всех 19 матчах АПЛ с момента назначения испанского специалиста на должность главного тренера.

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Тем самым, "Астон Вила" стала первой командой, которой удалось 19 игр подряд забивать после смены тренера. После 32 матчей "Астон Вила" занимает шестое место в турнирной таблице. Унаи Эмери проработал в "Спартаке" меньше полугода. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против "Динамо" (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери "тренеришкой".

После ухода из "Спартака" он поработал в "Севилье", "ПСЖ", "Арсенале" и "Вильярреале". С 2022 года Эмери возглавляет "Астон Виллу". За это время он успел четырежды выиграть Лигу Европы (с "Севильей" и "Вильярреалом"), а также привести "ПСЖ" к победе в чемпионате Франции и дважды завоевать Кубок страны. В сезоне 2013/14 он признавался лучшим тренером в Европе.