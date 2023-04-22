«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря трем очкам Малкома

«Зенит» обыграл «Динамо» в домашнем матче 24-го тура РПЛ. Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1

Три главных факта

1. Полузащитник «Зенита» Малком оформил дубль и прервал четырехматчевую безголевую серию. Он забил 17-й и 18-й мячи в этом сезоне и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Бразилец обогнал нападающего «Спартака» Квинси Промеса, забившего 16 мячей.

Также Малком оформил голевую передачу на Андрея Мостового.

2. Капитан «Динамо» Даниил Фомин забил с игры во втором матче подряд, хотя в 19 играх до этого ни разу не забил с игры. В прошлом туре РПЛ он забил в ворота «Пари НН». Всего в его активе шесть голов.

3. Матч посетили 31 027 зрителей, что стало рекордом после введения Fan ID в РПЛ. Предыдущий рекорд был установлен в матче «Зенит» - «Урал», когда пришли 27 534 человека.

Что дальше?

В следующем туре «Динамо» примет «Факел» 28 апреля.