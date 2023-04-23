Семак заявил, что защитник Ренан ненадолго в "Зените"

"Что касается привоза, на мой взгляд, там грубая ошибка одна была, где пытался остановить мяч, сохранить его, но при этом технический брак, он потерял мяч. Этот момент превратился в достаточно опасную контратаку уже у наших ворот. Интерес к его персоне достаточно велик, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго. Это нас немножко огорчает. Но это тот футболист, который будет прибавлять. Потенциал у него огромный", - передает слова Семака Sport24.