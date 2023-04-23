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18 минут назад

Семак заявил, что защитник Ренан ненадолго в "Зените"

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал игру новичка команды Роберта Ренана в матче против "Динамо".

Семак заявил, что защитник Ренан ненадолго в "Зените"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Что касается привоза, на мой взгляд, там грубая ошибка одна была, где пытался остановить мяч, сохранить его, но при этом технический брак, он потерял мяч. Этот момент превратился в достаточно опасную контратаку уже у наших ворот. Интерес к его персоне достаточно велик, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго. Это нас немножко огорчает. Но это тот футболист, который будет прибавлять. Потенциал у него огромный", - передает слова Семака Sport24.

19-летний центральный защитник Роберт Ренан присоединится к "Зениту" этой зимой. С ним был подписан контракт на пять сезонов. В текущем сезоне бразилец провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) семь матчей, отыграв их полностью. После 24 туров "Зенит" продолжает удерживать первое место. Отрыв от идущего вторым "Ростова" составляет 12 очков. У команды Валерия Карпина имеется один матч в запасе. В воскресенье ростовчане сыграют с "Уралом".

Ранее Вадим Евсеев эмоционально высказался в адрес игрока своей команды и заявил, что его больше не будет в команде.

Футбол,Роберт Ренан,Вадим Евсеев,Сергей Семак,Валерий Карпин,Динамо,Зенит,
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