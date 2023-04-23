$81.49-0.1389.35-0.11

Ловчев: удивлён отрицательной реакцией на слова Клаудиньо

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо о стремлении выступать за сборную Бразилии, а не России.

Ловчев: удивлен отрицательной реакцией на слова Клаудиньо
© Чемпионат

«Удивлён отрицательной реакцией на это заявление, потому что изначально, когда просили паспорт, никто из бразильцев не говорил о том, что они хотят играть за сборную России. Ну они в Бразилии родились, там сильнейшая команда, там футбол — религия.

Более того — думаю, им паспорт-то изначально и делали для того, чтобы выгоду получили и сами футболисты, и «Зенит». У меня нет особых сомнений в том, что вопрос нелегионерского статуса в РПЛ рано или поздно будет решён. Это определённая хитрость руководства клуба, но, видимо, так будет можно. И увидите, что рано или поздно, если оба — Малком и Клаудиньо — останутся, они будут заявлены как нелегионеры», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий