Ловчев: удивлен отрицательной реакцией на слова Клаудиньо

Более того — думаю, им паспорт-то изначально и делали для того, чтобы выгоду получили и сами футболисты, и «Зенит». У меня нет особых сомнений в том, что вопрос нелегионерского статуса в РПЛ рано или поздно будет решён. Это определённая хитрость руководства клуба, но, видимо, так будет можно. И увидите, что рано или поздно, если оба — Малком и Клаудиньо — останутся, они будут заявлены как нелегионеры», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.