Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля» и обсудит переход в клуб

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси 1 мая встретится с представителями саудовского «Аль-Хиляля» для обсуждения вопроса своего перехода в клуб, сообщает в «Твиттере» журналист Руди Галетти.

По сведениям источника, встреча между сторонами пройдёт на следующий день после матча с «Лорьяном». Саудовский клуб хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола с зарплатой около € 400 млн в год.