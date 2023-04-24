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«ПСЖ» отпустит Месси бесплатно. Клуб хочет подписывать молодых французов — Mirror

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси с большой долей вероятности покинет парижский клуб. Об этом сообщает Mirror.

СМИ: «ПСЖ» отпустит Месси бесплатно
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По информации источника, руководство парижан не торопиться предлагать аргентинцу продление контракта. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи хочется переориентировать проект развития клуба на подписание молодых французских талантов. Планируется, что французский гранд не будет стремиться подписывать звёздных футболистов.

Будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», которая хотела бы вернуть игрока. Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в июне этого года. 35-летний Месси может во второй раз в карьере стать свободным агентом.

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