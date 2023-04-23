Тренер «ПСЖ» рассказал об отрицательной черте Мбаппе

— Килиан забивает, прежде всего, для команды. Но у него есть эта индивидуальность и одержимость бить рекорды. Есть чемпионский титул, но есть и звание лучшего бомбардира. Он такой — конкурирует в командном плане и на личном уровне. А когда он не забивает, он очень раздражительный, — приводит слова тренера Ligue 1.