Тренер «ПСЖ» рассказал об отрицательной черте Мбаппе

«Когда Мбаппе не забивает, он очень раздражительный» — тренер «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье отметил, что форвард команды Килиан Мбаппе нацелен на голы и достижение рекордов.
— Килиан забивает, прежде всего, для команды. Но у него есть эта индивидуальность и одержимость бить рекорды. Есть чемпионский титул, но есть и звание лучшего бомбардира. Он такой — конкурирует в командном плане и на личном уровне. А когда он не забивает, он очень раздражительный, — приводит слова тренера Ligue 1.
Ранее Мбаппе повторил рекорд полузащитника «Марселя» Димитри Пайета по результативности в национальном чемпионате по системе «гол+пас» — 214 очков. В активе форварда парижан 157 голов и 57 голевых передач за 210 матчей в Лиге 1.