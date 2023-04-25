«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Footmercato, английский клуб пока не готов сделать конкретное предложение, но уже несколько месяцев наблюдает за ситуацией вокруг бразильца, с которым хочет расстаться «ПСЖ».

В текущем сезоне Неймар провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Контракт 31-летнего форварда с клубом рассчитан до 2025 года.

Парижский клуб лидирует в Лиге 1, набрав 72 очка.