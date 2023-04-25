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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Неймара
© ТАСС

Как сообщает Footmercato, английский клуб пока не готов сделать конкретное предложение, но уже несколько месяцев наблюдает за ситуацией вокруг бразильца, с которым хочет расстаться «ПСЖ».

В текущем сезоне Неймар провел за парижан 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Контракт 31-летнего форварда с клубом рассчитан до 2025 года.

Парижский клуб лидирует в Лиге 1, набрав 72 очка.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. Напомним, в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Брайтон». В финале анлийский клуб сыграет с «Манчестер Сити».

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