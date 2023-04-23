17-летний футболист ЦСКА пожаловался на тяжесть учебы в школе

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как совмещает спорт с учебой в школе. Его слова приводят «Известия».

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«Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях», — пожаловался 17-летний футболист.

Он добавил, что в данный момент готовится к сдаче ЕГЭ, поэтому после тренировок ему приходится заниматься с репетиторами.

Глебов является воспитанником ЦСКА. Он провел все зимние сборы с основной командой. Футболист подписал долгосрочный контракт с красно-синими в марте 2023 года.