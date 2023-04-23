17-летний футболист ЦСКА пожаловался на тяжесть учебы в школе

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как совмещает спорт с учебой в школе. Его слова приводят «Известия».
«Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях», — пожаловался 17-летний футболист.
Он добавил, что в данный момент готовится к сдаче ЕГЭ, поэтому после тренировок ему приходится заниматься с репетиторами.
Глебов является воспитанником ЦСКА. Он провел все зимние сборы с основной командой. Футболист подписал долгосрочный контракт с красно-синими в марте 2023 года.
20 апреля российский фигурист Петр Гуменник раскритиковал обучение в общеобразовательной школе. 21-летний спортсмен рассказал, он посещал занятия, так как там нет хорошего обучения, и он бы только терял время.