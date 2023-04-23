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Месси проведет встречу с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения перехода

Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси вскоре проведет официальную встречу с представителями клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», чтобы обсудить возможный переход.

Месси проведет встречу с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения перехода
© газета.ру

Об этом в социальной сети сообщает журналист Руди Галетти.

Встреча Месси и «Аль-Хиляля» состоится 1 мая после матча с «Лорьяном».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт с зарплатой €400 млн в год.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «Пари Сен-Жермен». Он принял решение покинуть «Барселону» после 18 лет в каталонском клубе. Вместе с ним он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов MLS.

Ранее «Аль-Наср» выступил с заявлением относительно инцидента с участием португальского нападающего Криштиану Роналду, который публично потрогал себя за пах после матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем», услышав скандирование фанатами соперников имени Лионеля Месси.

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