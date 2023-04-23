«Нижний Новгород» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первый мяч на 30-й минуте забил защитник гостей Фернандо Костанза. На 36-й минуте счет сравнял нападающий Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти. На 73-й вывел хозяев вперед нападающий Владислав Яковлев. На шестой добавленной ко второму тайму минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Вячеслава Кротова.

Таким образом, после 24 матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 22 очка. Лидирует петербургский «Зенит» с 58 очками.