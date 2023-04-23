Двое игроков «Манчестер Юнайтед» близки к уходы из команды

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и полузащитник Скотт Мактоминей в летнее трансферное окно близки к уходу из команды. Об этом сообщает The Athletic.

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Продажу 25-летнего Ван-Биссаки одобрил лично главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 26 матчах, отметившись результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.